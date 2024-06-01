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Зубкова Агапия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1893

Отец: Зубков Андрей Осипов

Мать: Татьяна Яковлевна

Бракосочетание
31.10.1911

Муж: Игошин Захарий Афанасьевич

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.02.1913

Дочь: Буслаева (Игошина) Татьяна Захарьевна

Отец ребёнка: Игошин Захарий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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