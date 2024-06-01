Зубкова Агапия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1893
Отец: Зубков Андрей Осипов
Мать: Татьяна Яковлевна
Бракосочетание
31.10.1911
Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.02.1913
Дочь: Буслаева (Игошина) Татьяна Захарьевна
Отец ребёнка: Игошин Захарий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно