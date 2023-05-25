Арасланов Нурыслям Гуссаинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арасланов Нурыслям Гуссаинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Арасланова Гафифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арасланов Рашид

Мать ребёнка: Арасланова Розыя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арасланов Равиль

Мать ребёнка: Арасланова Розыя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арасланова Розыя

Смерть
Неизвестно

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