Арасланов Нурыслям Гуссаинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Арасланова Гафифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арасланов Рашид
Мать ребёнка: Арасланова Розыя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арасланов Равиль
Мать ребёнка: Арасланова Розыя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арасланова Розыя
Смерть
Неизвестно