Созинов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСозинов Михаил

Созинов Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Созинов ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Созинов Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

починок Ковригин, Казаковская волость, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созинов Василий ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созинов Филипп

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созинов Иаков ( Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созинов Илья ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созинов Федор ?

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close