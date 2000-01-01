Созинов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Созинов Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
починок Ковригин, Казаковская волость, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Созинов Василий ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Созинов Филипп
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Созинов Иаков ( Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Созинов Илья ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Созинов Федор ?
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно