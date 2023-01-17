Назарова Анисия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Анисия Дмитриевна

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Место рождения

Пензенская губерния Пензенский уезд

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская губерния Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ефремова Авдотья Евстафьевна

Отец ребёнка: Назаров Евстафий

Пензенская губерния Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1867

Сын: Назаров Гавриил Евстафьевич

Отец ребёнка: Назаров Евстафий

Пензенская губерния Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1873

Сын: Назаров Василий Евстафьевич

Отец ребёнка: Назаров Евстафий

Пензенская губерния Пензенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Евстафий

Смерть
Неизвестно
Пушкино, Омский муниципальный район, Омская область
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