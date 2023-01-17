Назарова Анисия Дмитриевна
Место рожденияПензенская губерния Пензенский уезд
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Пензенская губерния Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ефремова Авдотья Евстафьевна
Отец ребёнка: Назаров Евстафий
Пензенская губерния Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1867
Сын: Назаров Гавриил Евстафьевич
Отец ребёнка: Назаров Евстафий
Пензенская губерния Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1873
Сын: Назаров Василий Евстафьевич
Отец ребёнка: Назаров Евстафий
Пензенская губерния Пензенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назаров Евстафий
Смерть
Неизвестно
Пушкино, Омский муниципальный район, Омская область