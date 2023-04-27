Сорочан Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.2014
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.07.2015
Сын: Сорочан Артём Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.2022
Сын: Сорочан Илья Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности