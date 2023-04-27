Сорочан Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорочан Владимир Владимирович

Сорочан Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.05.2014

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.07.2015

Сын: Сорочан Артём Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.07.2022

Сын: Сорочан Илья Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.