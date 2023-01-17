Павлов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1959
Отец: Павлов Иван Никонович
Рождение ребёнка
30.08.1982
Дочь: Лапцевич Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Павлова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
22.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Любовь Николаевна
Льнозавод, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно