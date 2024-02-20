(Nadke, Natke) Irma
Место рожденияNowogradwolynsk, Ukraine
Дата рождения1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вейдманн Роберт
Отец ребёнка: Weidmann Reinhold
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Weidmann Анатолий
Отец ребёнка: Weidmann Reinhold
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вейдманн Владимир
Отец ребёнка: Weidmann Reinhold
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вейдманн Андрей
Отец ребёнка: Weidmann Reinhold
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вейдманн (Weidmann) Olga
Отец ребёнка: Weidmann Reinhold
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Weidmann) Swetlana
Отец ребёнка: Weidmann Reinhold
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Weidmann Reinhold
Рождение ребёнка
20.09.1954
Сын: Weidmann Виктор
Отец ребёнка: Weidmann Reinhold