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(Nadke, Natke) Irma

Место рождения

Nowogradwolynsk, Ukraine

Дата рождения

1932

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вейдманн Роберт

Отец ребёнка: Weidmann Reinhold

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Weidmann Анатолий

Отец ребёнка: Weidmann Reinhold

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вейдманн Владимир

Отец ребёнка: Weidmann Reinhold

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вейдманн Андрей

Отец ребёнка: Weidmann Reinhold

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вейдманн (Weidmann) Olga

Отец ребёнка: Weidmann Reinhold

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Weidmann) Swetlana

Отец ребёнка: Weidmann Reinhold

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Weidmann Reinhold

Рождение ребёнка
20.09.1954

Сын: Weidmann Виктор

Отец ребёнка: Weidmann Reinhold

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