Новикова Раиса Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1929
Дата смерти02.11.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1953
Дочь: Лобановна Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Новиков Виктор Яковлевич
Рождение ребёнка
23.07.1958
Дочь: Новикова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Новиков Виктор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.2016