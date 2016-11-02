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Новикова Раиса Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1929

Дата смерти

02.11.2016

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1953

Дочь: Лобановна Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Новиков Виктор Яковлевич

Рождение ребёнка
23.07.1958

Дочь: Новикова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Новиков Виктор Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Виктор Яковлевич

Смерть
02.11.2016
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