Саламатов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламатов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саламатов Григорий

Мать: Саламатова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саламатов Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хабарова Ирина

Мать ребёнка: Саламатова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саламатова Светлана

Смерть
Неизвестно
г. Пермь
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