Саламатов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саламатов Григорий
Мать: Саламатова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саламатов Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хабарова Ирина
Мать ребёнка: Саламатова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саламатова Светлана
Смерть
Неизвестно
г. Пермь