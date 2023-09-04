Сирчук Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сирчук Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сирчук Никита Владимирович

Отец ребёнка: Сирчук Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сирчук Александр Владимирович

Отец ребёнка: Сирчук Владимир Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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