Мейер Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейер Александр Александрович

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Место рождения

г. Одесса, Украина

Дата рождения

22.09.1874

Дата смерти

19.06.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Одесса, Украина
Место жительства
С 1895 по 1902
Шенкурск, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1906 по 1939
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
19.06.1939
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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