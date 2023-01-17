Мейер Александр Александрович
Место рожденияг. Одесса, Украина
Дата рождения22.09.1874
Дата смерти19.06.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Одесса, Украина
Место жительства
С 1895 по 1902
Шенкурск, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1906 по 1939
Смерть
19.06.1939