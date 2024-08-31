Щур (Антонова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щур (Антонова) Елена Владимировна

Место рождения

Македоновка, Татищевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

11.12.1978

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1978

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Македоновка, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
09.09.2000

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.07.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Татищево, Татищевский муниципальный район, Саратовская область

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