Щур (Антонова) Елена Владимировна
Место рождения
Дата рождения11.12.1978
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1978
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.09.2000
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.07.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Татищево, Татищевский муниципальный район, Саратовская область