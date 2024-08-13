Андреев Алексей Касьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1877
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
12.03.1877
Бракосочетание
08.11.1896
Рождение ребёнка
26.08.1897
Дочь: (Андреева) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Андреева (Волокитина) Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
26.08.1902
Мать ребёнка: Андреева (Волокитина) Евдокия Никитична