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Андреев Алексей Касьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1877

Отец: Андреев Касьян Григорьевич

Мать: Андреева (Смыкова) Анисья Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
12.03.1877
Бракосочетание
08.11.1896

Жена: Андреева (Волокитина) Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
26.08.1897

Дочь: (Андреева) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Андреева (Волокитина) Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
26.08.1902

Сын: Андреев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Андреева (Волокитина) Евдокия Никитична

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