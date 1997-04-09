Морозов Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Евгений Николаевич

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Место рождения

Запашка, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

15.04.1956

Дата смерти

09.04.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Запашка, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.04.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
зам. главы Сокольского района
Место жительства
Неизвестно
Сокольское, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
09.04.1997
Сокольское, Сокольский, Нижегородская область
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