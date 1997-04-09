Морозов Евгений Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.04.1956
Дата смерти09.04.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.07.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
зам. главы Сокольского района
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.04.1997