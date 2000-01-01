Желтунова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Желтунов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Желтунов Николай Ефимович
Из дела осуженного Николая родился примерно октябрь ноябрь
Рождение ребёнка
13.04.1940
Дочь: Желтунова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Желтунов Николай Ефимович
номер актовой записи - 131с/к от 19 апреля 1940года. Отдел записи актов гр.состояния Ленинского района г.Нижний Тагил Свердловской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно