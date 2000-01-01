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Желтунова Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Желтунов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Желтунов Николай Ефимович

Из дела осуженного Николая родился примерно октябрь ноябрь
Рождение ребёнка
13.04.1940

Дочь: Желтунова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Желтунов Николай Ефимович

номер актовой записи - 131с/к от 19 апреля 1940года. Отдел записи актов гр.состояния Ленинского района г.Нижний Тагил Свердловской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желтунов Николай Ефимович

Смерть
Неизвестно
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