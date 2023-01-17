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Берестенников Андрей Николаевич
Берестенников Андрей Николаевич
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Место рождения
Ангарск
, Ангарское, Иркутская область
Дата рождения
14.12.1976
Пол
Мужской
Отец
Берестенников Николай Романович
1955 г.р.
Мать
Берестенникова (Трифанова) Галина Степановна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1976
Отец:
Берестенников Николай Романович
Мать:
Берестенникова Галина Степановна
Ангарск
, Ангарское, Иркутская область
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