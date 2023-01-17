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Берестенников Андрей Николаевич

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Место рождения

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Дата рождения

14.12.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1976

Отец: Берестенников Николай Романович

Мать: Берестенникова Галина Степановна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
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