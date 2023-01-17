Куранова Александра Степановна
Место рождения
Дата рождения30.04.1890 ст.
Дата смерти11.06.1892 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1890 ст.
Восприемники: местной команды рядовой Петр Александрович Ильин и мещанка Анастасия Андреевна Ильина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 25 номер 54 по спискам 1892 - 2 лет Был... Показать все
Смерть
11.06.1892 ст.
по спискам 1892 - 2 лет 13/07/1890 умерла казака Степана Александровича Куранова дочь Любовь от поноса в возрасте 3 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-3 файл 37 номер 80 11/0... Показать все