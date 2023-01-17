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Куранова Александра Степановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

30.04.1890 ст.

Дата смерти

11.06.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1856 г.р.

Мать

Вычислено 1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1890 ст.

Отец: Куранов Степан Александрович

Мать: Куранова Евдокия Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: местной команды рядовой Петр Александрович Ильин и мещанка Анастасия Андреевна Ильина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 25 номер 54 по спискам 1892 - 2 лет Был... Показать все
Смерть
11.06.1892 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
по спискам 1892 - 2 лет 13/07/1890 умерла казака Степана Александровича Куранова дочь Любовь от поноса в возрасте 3 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-3 файл 37 номер 80 11/0... Показать все
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