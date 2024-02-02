Бердиева Халима Разиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердиева Халима Разиковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1962

Отец: Бекназаров Розик

Мать: Ушакова Алие Владимировна

Рождение ребёнка
24.06.1983

Дочь: Бердиева Замира Тургунбаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.08.1989

Дочь: Бердиева Камилла Тургунбаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.07.1992

Сын: Бердиев Сулейман Тургунбаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабаджанов АбдуМумин

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