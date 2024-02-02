Бердиева Халима Разиковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1962
Отец: Бекназаров Розик
Рождение ребёнка
24.06.1983
Дочь: Бердиева Замира Тургунбаевна
Рождение ребёнка
08.08.1989
Дочь: Бердиева Камилла Тургунбаевна
Рождение ребёнка
29.07.1992
Сын: Бердиев Сулейман Тургунбаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабаджанов АбдуМумин