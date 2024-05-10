Илюшин Михаил Николаев
Место рожденияМосковский уезд Зюзинская волость Верхние котлы
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Илюшина Анна Павлова
Рождение ребёнка
21.09.1894 ст.
Дочь: Илюшина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Илюшина Анна Павлова
Москва, город федерального значения Москва
В собственном доме живущие Московский 2-й гильдии купеческий брат Петр Хамовой слободы Михаил Николаев Илюшин и законная жена его Анна Павлова; оба... ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №187А, ст... Показать все
Смерть
Неизвестно