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Илюшин Михаил Николаев

Место рождения

Московский уезд Зюзинская волость Верхние котлы

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Илюшин Николай Петрович

Мать: Илюшина (Андреева) Мария Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илюшина Анна Павлова

Рождение ребёнка
21.09.1894 ст.

Дочь: Илюшина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Илюшина Анна Павлова

Москва, город федерального значения Москва
В собственном доме живущие Московский 2-й гильдии купеческий брат Петр Хамовой слободы Михаил Николаев Илюшин и законная жена его Анна Павлова; оба... ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №187А, ст... Показать все
Смерть
Неизвестно

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