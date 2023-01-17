Лопанов Георгий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопанов Георгий Павлович

Лопанов Георгий Павлович

avatar

Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.01.1925

Дата смерти

21.03.1966

Пол

Мужской

Отец

1896 или 1892 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1925

Отец: Лопанов Павел Маркианович

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 1943
Род войск: Авиация Воинское звание: Старший сержант Призван в 1943 году Илекским РВК. С 11.04.1944 года на 2 Украинском фронте. В 1944 году в звании младшего сержанта служил возушным стрелком-радистом... Показать все
Смерть
21.03.1966
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close