Лопанов Георгий Павлович
Место рождения
Дата рождения20.01.1925
Дата смерти21.03.1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1925
Отец: Лопанов Павел Маркианович
Мать: не указана
Военная служба
С 1943
Род войск: Авиация Воинское звание: Старший сержант Призван в 1943 году Илекским РВК. С 11.04.1944 года на 2 Украинском фронте. В 1944 году в звании младшего сержанта служил возушным стрелком-радистом... Показать все
Смерть
21.03.1966
Похороны
Неизвестно