Кабирова (Кубиева) Райхана Валиахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабирова (Кубиева) Райхана Валиахметовна

Место рождения

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.07.1951

Дата смерти

07.05.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1974 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.05.1973

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.05.1974

Сын: Кабиров Нафис Шаукатович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.05.2021
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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