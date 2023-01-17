Довбанчук Пётр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довбанчук Пётр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1871

Сын: Довбанчук Моисей Петрович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
25.04.1883

Дочь: Гром Мавра Петровна

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Текуча, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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