Довбанчук Пётр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1871
Сын: Довбанчук Моисей Петрович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
25.04.1883
Дочь: Гром Мавра Петровна
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Текуча, Черкаська область
Смерть
Неизвестно