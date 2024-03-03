Бородулин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти16.10.1938
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Бородулин Кирилл
Мать: Бородулин Анастасия
Рождение ребёнка
18.02.1934
Сын: Бородулин Борис
Мать ребёнка: Бородулина Александра
Рождение ребёнка
27.09.1937
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Бородулина Александра
Смерть
16.10.1938
Причина смерти: расстрел (Левашовская пустошь) 58 статья