Бородулин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородулин Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

16.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Бородулин Кирилл

Мать: Бородулин Анастасия

Рождение ребёнка
18.02.1934

Сын: Бородулин Борис

Мать ребёнка: Бородулина Александра

Рождение ребёнка
27.09.1937

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Бородулина Александра

Смерть
16.10.1938
Причина смерти: расстрел (Левашовская пустошь) 58 статья
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