Смышляев Аркадий Иванович
мужской, родился 10.10.1948
ОтецСмышляев ИванНеизвестно г.р.
Дети
Смышляев Евгений Аркадьевич03.04.1972 г.р.
Гилина (Смышляева) Оксана Аркадьевна02.06.1982 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1948
Отец: Смышляев Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.04.1972
Сын: Смышляев Евгений Аркадьевич
Мать ребёнка: Смышляева (Кошкина) Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
26.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смышляева (Кошкина) Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
02.06.1982
Дочь: Гилина (Смышляева) Оксана Аркадьевна
Мать ребёнка: Смышляева (Кошкина) Валентина Васильевна