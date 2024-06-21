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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лисицын Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисицын Михаил
Отец ребёнка: Лисицын Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лисицына) Александра
Отец ребёнка: Лисицын Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лисицына) Олимпиада
Отец ребёнка: Лисицын Василий
Рождение ребёнка
До 1893
Дочь: Пилипенко (Лисицына) Прасковья
Отец ребёнка: Лисицын Василий
Рождение ребёнка
22.07.1894
Сын: Лисицын Владимир
Отец ребёнка: Лисицын Василий
Рождение ребёнка
После ?.07.1895
Дочь: (Лисицына) Анастасия
Отец ребёнка: Лисицын Василий
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: (Лисицына) Полина
Отец ребёнка: Лисицын Василий
Рождение ребёнка
Между 1918 и 1924
Дочь: (Лисицына) Анна
Отец ребёнка: Лисицын Василий
Смерть
Неизвестно