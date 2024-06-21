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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисицын Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисицын Михаил

Отец ребёнка: Лисицын Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лисицына) Александра

Отец ребёнка: Лисицын Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лисицына) Олимпиада

Отец ребёнка: Лисицын Василий

Рождение ребёнка
До 1893

Дочь: Пилипенко (Лисицына) Прасковья

Отец ребёнка: Лисицын Василий

Рождение ребёнка
22.07.1894

Сын: Лисицын Владимир

Отец ребёнка: Лисицын Василий

Рождение ребёнка
После ?.07.1895

Дочь: (Лисицына) Анастасия

Отец ребёнка: Лисицын Василий

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: (Лисицына) Полина

Отец ребёнка: Лисицын Василий

Рождение ребёнка
Между 1918 и 1924

Дочь: (Лисицына) Анна

Отец ребёнка: Лисицын Василий

Смерть
Неизвестно

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