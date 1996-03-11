(Серова) Лидия Михайловна
Место рождения
Дата рождения09.07.1935
Дата смерти11.03.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1935
Отец: Серов Михаил Иванович
Мать: Серова Анна Андреевна
Бракосочетание
02.?.1957
Рождение ребёнка
28.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбачёв Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
23.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбачёв Геннадий Иванович
Смерть
11.03.1996
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно