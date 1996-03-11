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(Серова) Лидия Михайловна

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Место рождения

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

09.07.1935

Дата смерти

11.03.1996

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1935

Отец: Серов Михаил Иванович

Мать: Серова Анна Андреевна

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
02.?.1957

Муж: Горбачёв Геннадий Иванович

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
28.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбачёв Геннадий Иванович

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбачёв Геннадий Иванович

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
11.03.1996
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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