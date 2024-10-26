Шерстнева (Злобина) Наталья Алексеевна
Место рожденияМытищи, Московская область
Дата рождения03.04.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1953
Бракосочетание
24.09.1971
Рождение ребёнка
01.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шерстнев Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
14.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шерстнев Анатолий Федорович