Шерстнева (Злобина) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстнева (Злобина) Наталья Алексеевна

Место рождения

Мытищи, Московская область

Дата рождения

03.04.1953

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1953

Отец: Злобин Алексей Дмитриевич

Мать: Злобина (Шефе) Екатерина Егоровна

Бракосочетание
24.09.1971

Муж: Шерстнев Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
01.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шерстнев Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
14.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шерстнев Анатолий Федорович

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