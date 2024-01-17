Софья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти19.07.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.04.1899
Дочь: Шапутько Вера Николаевна
Отец ребёнка: Белуш Николай
Раховец
Рождение ребёнка
1907
Сын: Белуш Константин
Отец ребёнка: Белуш Николай
Раховец
Рождение ребёнка
1909
Сын: Белуш Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Белуш Николай
Рождение ребёнка
1919
Сын: Белуш Владимир
Отец ребёнка: Белуш Николай
Раховец
Смерть
19.07.1943