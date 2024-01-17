Софья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

19.07.1943

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1899

Дочь: Шапутько Вера Николаевна

Отец ребёнка: Белуш Николай

Раховец
Рождение ребёнка
1907

Сын: Белуш Константин

Отец ребёнка: Белуш Николай

Раховец
Рождение ребёнка
1909

Сын: Белуш Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Белуш Николай

Рождение ребёнка
1919

Сын: Белуш Владимир

Отец ребёнка: Белуш Николай

Раховец
Смерть
19.07.1943
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