Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борисов Сергей Леонидович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2010
Дочь: Марина
Отец ребёнка: не указан
город Полысаево Кемеровской области
Рождение ребёнка
2013
Сын: Георгий
Отец ребёнка: не указан
город Полысаево Кемеровской области
Рождение ребёнка
30.08.2019
Сын: Вячеслав
Отец ребёнка: не указан
город Полысаево Кемеровской области