Светлана Сергеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСветлана Сергеевна

Светлана Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

Не указана

Дети

2010 г.р.
2013 г.р.
2019 г.р.

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисов Сергей Леонидович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2010

Дочь: Марина

Отец ребёнка: не указан

город Полысаево Кемеровской области
Рождение ребёнка
2013

Сын: Георгий

Отец ребёнка: не указан

город Полысаево Кемеровской области
Рождение ребёнка
30.08.2019

Сын: Вячеслав

Отец ребёнка: не указан

город Полысаево Кемеровской области

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