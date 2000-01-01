Обухова (Мечина) Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Обухов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Обухов Григорий Саввич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимия Григорьевна
Отец ребёнка: Обухов Григорий Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1899
Похороны
Неизвестно