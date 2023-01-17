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Баранов Сергей Михайлович

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Место рождения

Шапкино, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

27.11.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Баранов Михаил Ефремович

Мать: Баранова Дарья Ивановна

Шапкино, Коломенский, Московская область
Смерть
27.11.1944
Ужгород, Закарпатська область
Военная награда
1944
Запись из наградного листа. представляется к ордену "Отечественной войны 2-й степени" Во время боя за высоту 638 и с. Рунгуры, т. Баранов С. М., находился в боевых порядках, первый с лозунгом: "Вперёд... Показать все
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