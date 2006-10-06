Мунасыпова (Алибаева) Залифа Рахматовна
Место рожденияБашкирия Кумертауский р-н село Ямансарово
Дата рождения15.04.1917
Дата смерти06.10.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1917
Отец: Гайсин Рахмат
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского языка и литературы
Образование
С 1933 по 10.07.1936
Учитель начальной школы и рекомендуется заведующим школы
Бракосочетание
05.12.1942
Образование
С 1947 по 10.08.1950
преподаватель башкирского языка и литературысредней школы в 5-7 классах
Рождение ребёнка
04.03.1947
Рождение ребёнка
04.01.1951
Рождение ребёнка
02.10.1956
Смерть
06.10.2006
Похороны
Неизвестно