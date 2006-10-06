Мунасыпова (Алибаева) Залифа Рахматовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунасыпова (Алибаева) Залифа Рахматовна

Место рождения

Башкирия Кумертауский р-н село Ямансарово

Дата рождения

15.04.1917

Дата смерти

06.10.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

1873 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1917

Отец: Гайсин Рахмат

Мать: Алибаева (Гайсина) Фатима

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского языка и литературы
Образование
С 1933 по 10.07.1936
Учитель начальной школы и рекомендуется заведующим школы
Бракосочетание
05.12.1942

Муж: Мунасыпов Амир Шакирович

Образование
С 1947 по 10.08.1950
преподаватель башкирского языка и литературысредней школы в 5-7 классах
Рождение ребёнка
04.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мунасыпов Амир Шакирович

Рождение ребёнка
04.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мунасыпов Амир Шакирович

Рождение ребёнка
02.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мунасыпов Амир Шакирович

Смерть
06.10.2006
Похороны
Неизвестно

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