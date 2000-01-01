Илья Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Трофимов

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Место рождения

г. Дубровно, Могилевская губерния

Дата рождения

1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1660 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Трофим Наумов

Мать: не указана

г. Дубровно, Могилевская губерния
Рождение ребёнка
1713

Сын: Раструбин Сидор Ильин

Мать ребёнка: не указана

г. Дубровно, Могилевская губерния
Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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