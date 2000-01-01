Илья Трофимов
Место рожденияг. Дубровно, Могилевская губерния
Дата рождения1694
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Трофим Наумов
Мать: не указана
г. Дубровно, Могилевская губерния
Рождение ребёнка
1713
Мать ребёнка: не указана
г. Дубровно, Могилевская губерния
Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно