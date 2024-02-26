Белова (Старкова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Старкова) Елена

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Место рождения

Артемовск Донецкой Украина

Дата рождения

18.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1956

Отец: Старков Анатолий

Мать: Старкова Нина

Артемовск Донецкой Украина
Рождение ребёнка
03.10.1977

Сын: Бутенко Игорь

Отец ребёнка: Бутенко Виктор

Артёмовск
Бракосочетание
07.12.1985

Муж: Белов Александр

Коломна
Рождение ребёнка
12.10.1986

Сын: Белов Александр

Отец ребёнка: Белов Александр

Коломна
Место жительства
Неизвестно
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