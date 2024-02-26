Белова (Старкова) Елена
Место рожденияАртемовск Донецкой Украина
Дата рождения18.11.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1956
Отец: Старков Анатолий
Мать: Старкова Нина
Артемовск Донецкой Украина
Рождение ребёнка
03.10.1977
Сын: Бутенко Игорь
Отец ребёнка: Бутенко Виктор
Артёмовск
Бракосочетание
07.12.1985
Муж: Белов Александр
Коломна
Рождение ребёнка
12.10.1986
Сын: Белов Александр
Отец ребёнка: Белов Александр
Коломна
Место жительства
Неизвестно