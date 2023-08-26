Володин Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володин Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1922

Дата смерти

05.05.1976

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1922

Отец: Володин Николай

Мать: Володина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
07.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Володина (Зметная) Лена Николаевна

Рождение ребёнка
19.08.1956

Дочь: Волкова (Володина) Клара Викторовна

Мать ребёнка: Володина (Зметная) Лена Николаевна

Смерть
05.05.1976

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