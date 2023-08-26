Володин Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1922
Дата смерти05.05.1976
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1922
Отец: Володин Николай
Мать: Володина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
07.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Володина (Зметная) Лена Николаевна
Рождение ребёнка
19.08.1956
Дочь: Волкова (Володина) Клара Викторовна
Мать ребёнка: Володина (Зметная) Лена Николаевна
Смерть
05.05.1976