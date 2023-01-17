Райфурак (Райфурак) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРайфурак (Райфурак) Лидия Михайловна

Райфурак (Райфурак) Лидия Михайловна

avatar

Место рождения

Могилёв-Подольский, Вінницька область

Дата рождения

03.05.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Могилёв-Подольский, Вінницька область
Рождение ребёнка
03.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Райфурак Аркадий Пантелеймонович

Могилёв-Подольский, Вінницька область
Рождение ребёнка
27.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Райфурак Аркадий Пантелеймонович

Могилёв-Подольский, Вінницька область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close