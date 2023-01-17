Райфурак (Райфурак) Лидия Михайловна
Место рождения
Дата рождения03.05.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Райфурак Аркадий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
27.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Райфурак Аркадий Пантелеймонович
Смерть
Неизвестно