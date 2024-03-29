Федотов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1977

Дочь: Федотова Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Федотова Мария Прохоровна

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Федотова Мария Прохоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Мария Прохоровна

Смерть
Неизвестно
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