Федотов Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.09.1977
Дочь: Федотова Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Федотова Мария Прохоровна
Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Федотова Мария Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно