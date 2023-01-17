Садок (Корлякова) Евгения Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1921
Дата смерти1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1921
Отец: не указан
Мать: Корлякова Анастасия
Рождение ребёнка
11.05.1954
Дочь: Садок Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Садок Иван Петрович
Парахино, Заозерская волость, Крестецкий уезд
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Садок Марина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садок Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Садок Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садок Иван Петрович
Смерть
1999