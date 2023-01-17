Садок (Корлякова) Евгения Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садок (Корлякова) Евгения Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1921

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1921

Отец: не указан

Мать: Корлякова Анастасия

Рождение ребёнка
11.05.1954

Дочь: Садок Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Садок Иван Петрович

Парахино, Заозерская волость, Крестецкий уезд
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Садок Марина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садок Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Садок Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садок Иван Петрович

Смерть
1999
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