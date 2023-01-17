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Плотников Василий Герасимович

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Место рождения

Романиха, Красновишерский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

10.02.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1878 ст.

Отец: Плотников Герасим Евдокимович

Мать: Зырянова Евдокия

Романиха, Красновишерский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.11.1900 ст.

Сын: Плотников Илья Васильевич

Мать ребёнка: Плотникова Наталья Григорьевна

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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