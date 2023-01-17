Плотников Василий Герасимович
Место рождения
Дата рождения10.02.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1878 ст.
Отец: Плотников Герасим Евдокимович
Мать: Зырянова Евдокия
Рождение ребёнка
18.11.1900 ст.
Сын: Плотников Илья Васильевич
Мать ребёнка: Плотникова Наталья Григорьевна
Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно