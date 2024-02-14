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Галиакберов Гульзаир (Газаер)

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Амиров Галиакбер

Мать: Амирова Гульнара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галиакберова (Фаткуллина) Бибизамал

Рождение ребёнка
1838

Сын: Галиакберов Даут

Мать ребёнка: Галиакберова (Фаткуллина) Бибизамал

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Галиакберова) Магизямал

Мать ребёнка: Галиакберова (Фаткуллина) Бибизамал

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Галиакберова) Шарифа

Мать ребёнка: Галиакберова (Фаткуллина) Бибизамал

Смерть
Неизвестно

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