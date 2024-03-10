Цешинская Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.2018
Сын: Цешинский Леонид Геннадьевич
Отец ребёнка: Цешинский Геннадий Анатольевич
Рождение ребёнка
06.03.2024
Дочь: Цешинская Анастасия Геннадьевна
Отец ребёнка: Цешинский Геннадий Анатольевич