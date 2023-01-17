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Жирнов Василий Петрович

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Место рождения

Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский

Дата рождения

06.12.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1924

Отец: Жирнов Петр Яковлевич

Мать: Жирнова Анна Ананьевна

Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Призыв на военную службу
20.09.1942
Иглино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Призван на фронт Иглинским РВК. Воинское звание сержант. Воинская часть: 58 рота связи ВВС ТОФ Окончание службы: 30.05.1950
Смерть
Неизвестно
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