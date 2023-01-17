Жирнов Василий Петрович
Место рожденияБашкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Дата рождения06.12.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.12.1924
Отец: Жирнов Петр Яковлевич
Мать: Жирнова Анна Ананьевна
Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Призыв на военную службу
20.09.1942
Иглино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Призван на фронт Иглинским РВК. Воинское звание сержант. Воинская часть: 58 рота связи ВВС ТОФ Окончание службы: 30.05.1950
Смерть
Неизвестно