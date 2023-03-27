Вагнер (Kepnik) Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагнер (Kepnik) Анна Георгиевна

Место рождения

Üllikse talu, Vana-Kariste, Halliste khk

Дата рождения

28.03.1871

Дата смерти

До 1917

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1871

Отец: Kepnik Jurry Jürri

Мать: Kepnik Anu

Üllikse talu, Vana-Kariste, Halliste khk
Рождение ребёнка
10.08.1895

Сын: Вагнер Рудольф Рудольфович

Отец ребёнка: Вагнер/ Wagner Рудольф Rudolf

Рождение ребёнка
19.02.1906

Дочь: Вагнер Ольга Рудольфовна

Отец ребёнка: Вагнер/ Wagner Рудольф Rudolf

Имение Калач Богучарского уезда
Рождение ребёнка
17.08.1909

Сын: Вагнер Борис Рудольфович

Отец ребёнка: Вагнер/ Wagner Рудольф Rudolf

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагнер/ Wagner Рудольф Rudolf

Смерть
До 1917
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