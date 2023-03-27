Вагнер (Kepnik) Анна Георгиевна
Место рожденияÜllikse talu, Vana-Kariste, Halliste khk
Дата рождения28.03.1871
Дата смертиДо 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1871
Отец: Kepnik Jurry Jürri
Мать: Kepnik Anu
Üllikse talu, Vana-Kariste, Halliste khk
Рождение ребёнка
10.08.1895
Сын: Вагнер Рудольф Рудольфович
Отец ребёнка: Вагнер/ Wagner Рудольф Rudolf
Рождение ребёнка
19.02.1906
Дочь: Вагнер Ольга Рудольфовна
Отец ребёнка: Вагнер/ Wagner Рудольф Rudolf
Имение Калач Богучарского уезда
Рождение ребёнка
17.08.1909
Отец ребёнка: Вагнер/ Wagner Рудольф Rudolf
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1917