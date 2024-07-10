Панов Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1962
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1962
Отец: Панов Михаил Павлович
Мать: Турбина Галина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Румянцева Елена
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Бережная Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Румянцева Елена
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Орлова Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Румянцева Елена