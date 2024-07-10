Панов Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанов Виктор Михайлович

Панов Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1962

Отец: Панов Михаил Павлович

Мать: Турбина Галина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шушарина Стелла Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева Елена

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Бережная Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Румянцева Елена

Рождение ребёнка
1988

Дочь: Орлова Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Румянцева Елена

Мы используем куки для улучшения работы сайта.