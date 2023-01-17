Копычева Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Копычев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Копычев Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Копычев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Макрина Алексеевна
Отец ребёнка: Копычев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Копычев Игнатий Алексеевич
Отец ребёнка: Копычев Алексей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно