Копычева Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копычева Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Копычев Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Копычев Алексей Григорьевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Копычев Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Копычев Алексей Григорьевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Макрина Алексеевна

Отец ребёнка: Копычев Алексей Григорьевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Копычев Игнатий Алексеевич

Отец ребёнка: Копычев Алексей Григорьевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копычев Алексей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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