Граселиус (Шелягина) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
Дата смерти2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелягин Алексей
Отец ребёнка: Граселиус Владимир Альфредович
Рождение ребёнка
07.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Граселиус Владимир Альфредович
Рождение ребёнка
1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Граселиус Владимир Альфредович
Смерть
2002