Граселиус (Шелягина) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Граселиус (Шелягина) Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Граселиус Владимир Альфредович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелягин Алексей

Отец ребёнка: Граселиус Владимир Альфредович

Рождение ребёнка
07.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Граселиус Владимир Альфредович

Рождение ребёнка
1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Граселиус Владимир Альфредович

Смерть
2002

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