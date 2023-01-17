Евгения( Еня ) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения( Еня )

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маренина Раиса Петровна

Отец ребёнка: Маслов Петр Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Маслов Петр Афанасьевич

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Петр Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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