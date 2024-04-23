Колтуненко Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колтуненко Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Колтуненко Михаил Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колтуненко Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Колтуненко Михаил Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колтуненко Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Колтуненко Михаил Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно