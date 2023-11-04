Черняк (Романовская) Фелиция (Фелисата) Устиновна
Место рожденияРига, Рижский уезд, Лифляндская губерния
Дата рождения1884
Дата смерти20.03.1952
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Романовски Юстин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1908
Дочь: Черняк Станислава Иосифовна
Отец ребёнка: Черняк Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
16.10.1909
Дочь: Черняк Ядвига Иосифовна
Отец ребёнка: Черняк Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1912
Сын: Черняк Ромуальд (Роман) Иосифович
Отец ребёнка: Черняк Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1914
Сын: Черняк Константин Иосифович
Отец ребёнка: Черняк Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1915
Дочь: Черняк Ирэна Иосифовна
Отец ребёнка: Черняк Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1919
Сын: Черняк Толесфор Иосифович
Отец ребёнка: Черняк Иосиф Иванович
Смерть
20.03.1952