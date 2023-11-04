Черняк (Романовская) Фелиция (Фелисата) Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняк (Романовская) Фелиция (Фелисата) Устиновна

Место рождения

Рига, Рижский уезд, Лифляндская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

20.03.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Романовски Юстин

Мать: Романовска (Сенкевич) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняк Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
20.02.1908

Дочь: Черняк Станислава Иосифовна

Отец ребёнка: Черняк Иосиф Иванович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.10.1909

Дочь: Черняк Ядвига Иосифовна

Отец ребёнка: Черняк Иосиф Иванович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.02.1912

Сын: Черняк Ромуальд (Роман) Иосифович

Отец ребёнка: Черняк Иосиф Иванович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.02.1914

Сын: Черняк Константин Иосифович

Отец ребёнка: Черняк Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
03.10.1915

Дочь: Черняк Ирэна Иосифовна

Отец ребёнка: Черняк Иосиф Иванович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.02.1919

Сын: Черняк Толесфор Иосифович

Отец ребёнка: Черняк Иосиф Иванович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
20.03.1952
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

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