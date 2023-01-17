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Коленик Григорий Федорович

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Место рождения

Святая Воля, Ивацевичский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Святая Воля, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Коленик Михей Григорьевич

Мать ребёнка: Коленик Марцелия Денисовна

Святая Воля, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Коленик Трофим Григорьевич

Мать ребёнка: Коленик Марцелия Денисовна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Пушило Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Коленик Марцелия Денисовна

Святая Воля, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалевич Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Коленик Марцелия Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головчик Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Коленик Марцелия Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коленик Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Коленик Марцелия Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коленик Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Коленик Марцелия Денисовна

Святая Воля, Ивацевичский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коленик Марцелия Денисовна

Смерть
1955
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