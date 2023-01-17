Коленик Григорий Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Коленик Михей Григорьевич
Мать ребёнка: Коленик Марцелия Денисовна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Коленик Трофим Григорьевич
Мать ребёнка: Коленик Марцелия Денисовна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Пушило Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Коленик Марцелия Денисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалевич Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Коленик Марцелия Денисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головчик Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Коленик Марцелия Денисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коленик Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Коленик Марцелия Денисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коленик Марцелия Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1955